Bursa'da engelli sürücü alkollü çıktı, babası delirdi

Bursa'da trafik ekipleri, dün akşam Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde uygulama yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine 16 NK 882 plakalı otomobili durdurup, bedensel engelli ehliyetsiz sürücü Özkan Ş.'ye alkol testi yaptı.

3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.

6'ncı kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 18 bin 678 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine, 2044 yılına kadar el konuldu.

BABASINA KÜS OLDUĞUNU SÖYLEYİP, ÇEKİCİYİ ARADI

Alkol testinden sonra otomobilinde içmeye devam eden sürücü, telefonda konuştuğu bir yakınına, "Ya mevzuya zaten kabulüz. Ama üzmesinler bizi" dedi. Polis ekiplerine, "Yine patladık. Ne yapacağız?" diyen sürücü, karakola gideceğinin söylenmesi üzerine "Araba ne olacak?" diye sordu.

Kendi tanıdığı çekiciyi aramak isteyen Özkan Ş., "Kim çekecek arabayı? Babam gelmiyor, babamla küsüm ben. Ehliyetli birini çağırayım. Babamı çağırmıyorum, çekici çeksin. Ben birini tercih edebiliyor muyum?" dedi. Tanıdığı çekiciyi arayan Özkan Ş., telefonuna yanıt verilmeyince, "Bunun da kafası güzel herhalde açmıyor." diye konuştu.

"BU SEFER İÇERİ ATACAK SAVCI"

Özkan Ş., merkeze gideceklerini söyleyen polise, "Hemen gitmeyelim ama. Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim. Yine yakalandık. Bu sefer içeri atacak savcı." diye yanıt verip, alkol almaya devam etti.

BABASINI POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi sonrası olay yerine gelen babası Cavat Ş., oğluna, "Öldürteceksin, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım ya Rabbim. Bıktım, bıktım. İnegöl'e rezil oldum, yeter ya" diyerek bağırdı.

Cavat Ş., polisler tarafından sakinleştirilirken engelli sürücü, babasının otomobiline bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.