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    Bursa'da eşine intihar fotoğrafı gönderdi, uyurken bulundu

    Bursa’da eşiyle tartışıp iş yerine giden ve boynuna ip geçirip, intihar fotoğrafını eşine yollayan adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 10.01.2021 - 10:59
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    Bursa'da eşine intihar fotoğrafı gönderdi, uyurken bulundu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, S.K. ile eşi Y.K., evlerinde kavga etti.

    Evden çıkan S.K., Cumhuriyet Caddesi’ndeki ofisine geldi. S.K. ofisinde boynuna ip geçirerek karısı Y.K.’ya fotoğrafını yollayıp intihar edeceğini söyledi ve cep telefonunu kapattı.

    EŞİ POLİSE HABER VERDİ

    Kocası S.K.’ya ulaşamayan Y.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması ve içeriden kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Bursa intihar oyunu

    ALKOLÜN ETKİSİYLE UYUDUĞU BELİRLENDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdiven ile iş yerine tırmanarak, açık olan pencereden içeriye girdi. Ancak S.K.’nin aşırı alkolün etkisiyle uyuyakaldığı görüldü.

    Bursa intihar oyunu

    S.K.’nin boynuna geçirip fotoğraf çekindiği ipin ise koltuğun üzerinde olduğu görüldü. Ekipler ile birlikte iş yerine giren Y.K.’nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa intihar oyunu

    Bursa intihar oyunu

    Bursa intihar oyunu

    Bursa intihar oyunu

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