Bursa’da eşini öldüren koca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabancayla başından vurarak öldüren cani koca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki özel bir şirkette çalışan Akgül Yıldız (35), sabah işe giderken Yunuseli Mahallesi 428. Sokak’ta boşanma aşamasındaki fabrika işçisi Mehmet Yıldız (36) ile karşılaştı.

Çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Akgül Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise aracıyla kaçtı.

SOKAK ORTASINDA CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akgül Yıldız’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Akgül Yıldız’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Yıldız’ın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi’nde bir evde olduğunu belirledi.

Bursa'da Mehmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü VİDEO

ÇATIYA ÇIKIP, SİLAHI BAŞINA DAYADI

Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu.

Gözaltına alınan Yıldız, emniyete götürüldü.

“NE OLDUYSA SİNİRLENİP, VURMUŞUM”

Mehmet Yıldız, emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma davası açtıklarını söyledi.

Yıldız, “Zaten 3-4 aydır aramız bozuktu. Ailesiyle aramızda ciddi bir kültür farkı vardı. Ailesi gelip bizim üst katımıza taşındı. Ara ara aramızda sorunlar çıkıyordu. En son kayınpederimle çok kötü kavga edip, küfürleştik. Bu olaydan sonra ben eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Daha sonra Aygül’e çok yalvardım gelip benimle yaşaması, bu durumun böyle olmaması için ama o kabul etmedi. Sonra anlaşmalı boşanmak için anlaştık. Ben dün gidip evrakları imzaladım ama son bir kere konuşmak istiyordum. Bu yüzden sabah servis saatini bildiğim için servise bindiği yere gidip beklemeye başladım. Bir süre sonra Aygül geldi. Konuşmaya başladık. 8 yaşındaki oğlumuz var. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum.” dedi.

AVUKATINA ATTIĞI MESAJ

Bu arada Mehmet Yıldız’ın olaydan sonra avukatına attığı mesajlar da ortaya çıktı.

Yıldız’ın avukatına, ‘Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun’ yazdığı, avukatın ‘polise teslim ol’ mesajına ise cevap vermediği görüldü.

BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Yıldız ile tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız’ın olay öncesi birlikte görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aygül Yıldız’ın katil zanlısı eşi ile tenha bir sokakta birlikte yürüdükleri görüldü.

Yürüyüş sırasında çiftin konuştuğu, bu sırada Mehmet Yıldız’ın ellerinin cebinde olduğu gözlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.