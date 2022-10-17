Bursa'da evde yalnız bırakılan minik çocuk ölü bulundu

Karacabey ilçesinde koruyucu aile himayesinde olan 3 yaşındaki Barış, evde tek bırakıldı. Bu sırada evde belirlenemeyen şekilde çıkan yangın, Barış'ı hayattan kopardı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ailenin ihmali, ölümle sonuçlandı.

Tavşanlı Mahallesi'nde yaşanan dehşet olayda, bir binanın 4'üncü katında koruyucu ailenin baktığı 3 yaşındaki Barış Can, evde tek başına bırakıldı.

Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minik Barış, olay anında can verdi

İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Barış Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ölüm nedeni için rapor bekleniyor

Cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.