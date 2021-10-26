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    Bursa'da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı

    3 yaşındaki çocuğun evde çıkardığı yangının ardından büyük hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 18:05
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    Bursa'da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bina alevlere teslim oldu.

    Öğle saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında yaşayan ailenin 3 yaşındaki çocuğu, çakmakla odanın perdesini tutuşturdu.

    Yangın bir anda büyüyerek evin tüm bölümüne sıçradı.

    YANGIN 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

    Dışarı çıkan aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

    1 saat süren çalışmaların ardından yangın başarıyla söndürülürken, aile bireyleri o anları gözyaşları içinde izledi.

    Bursa'da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı VİDEO

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #1

    ZİYNET EŞYALARINI BULDU

    Olayın ardından ev sahibi kadın A.U., yanan malzemelerin içinde ziynet eşyalarını aradı. Yüklü miktardaki birikimine kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı.

    BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

    Ekipler, büyük hasarın meydana geldiği evde, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #2

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #3

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #4

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #5

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #6

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #7

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #8

    Bursa da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı #9

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