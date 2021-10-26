- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı
Bursa'da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı
- İHA
- 26.10.2021 - 18:03
- Güncelleme : 26.10.2021 - 18:05
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bina alevlere teslim oldu.
Öğle saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında yaşayan ailenin 3 yaşındaki çocuğu, çakmakla odanın perdesini tutuşturdu.
Yangın bir anda büyüyerek evin tüm bölümüne sıçradı.
YANGIN 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Dışarı çıkan aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
1 saat süren çalışmaların ardından yangın başarıyla söndürülürken, aile bireyleri o anları gözyaşları içinde izledi.
Bursa'da evi yanan kadın gözyaşları içinde ziynet eşyasını aradı VİDEO
ZİYNET EŞYALARINI BULDU
Olayın ardından ev sahibi kadın A.U., yanan malzemelerin içinde ziynet eşyalarını aradı. Yüklü miktardaki birikimine kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı.
BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ
Ekipler, büyük hasarın meydana geldiği evde, yangının çıkış nedenini araştırıyor.