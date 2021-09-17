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- Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı
Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı
- İHA
- 17.09.2021 - 08:46
- Güncelleme : 17.09.2021 - 09:18
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Çoşkun Sokak üzerinde ikamet eden Necibiye B. (42), gece 01.00 sıralarında mutfaktan gelen sesler üzerine kontrol etmeye gitti.
Gece vakti eşinin gelmesini bekleyen Necibiye B., mutfakta hırsızla karşılaştı.
Kadını karşısında gören hırsız önce kadının kafasını kapıya vurdu, ardından mutfaktaki bıçakla yaraladı.
Necibiye B. yaralı halde bina sakinlerine sesini duyurmaya çalışırken, hırsız olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Necibiye B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı ViDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan Necibiye B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alarak hırsızını yakalanması için çalışma başlattı.