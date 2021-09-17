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    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı

    Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde ikamet eden Necibiye B. tek başınayken, eve giren hırsız ile mutfakta karşılaştı. Hırsız, Necibiye B.’nin başını kapıya vurup bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 09:18
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    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Çoşkun Sokak üzerinde ikamet eden Necibiye B. (42), gece 01.00 sıralarında mutfaktan gelen sesler üzerine kontrol etmeye gitti.

    Gece vakti eşinin gelmesini bekleyen Necibiye B., mutfakta hırsızla karşılaştı.

    Kadını karşısında gören hırsız önce kadının kafasını kapıya vurdu, ardından mutfaktaki bıçakla yaraladı.

    Necibiye B. yaralı halde bina sakinlerine sesini duyurmaya çalışırken, hırsız olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Necibiye B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı ViDEO

    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan Necibiye B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

    Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alarak hırsızını yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı #2

    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı #3

    Bursa’da, evine giren hırsız kadını önce darbetti sonra bıçakladı #4

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