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Bursa'da feci kaza! Odun keserken iki ayağını ve elini kesti

Bursa'da feci kaza! Odun keserken iki ayağını ve elini kesti İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen 29 yaşındaki Aşır K., dikkatsizlik sonucu elinden kayan spiral ile 2 ayağı ile sağ elini kesti.