Bursa'da feci kaza! Odun keserken iki ayağını ve elini kesti

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde talihsiz bir olay yaşandı.
Evinin bahçesinde spiral ile odun kesen Aşır K., bir anlık dikkatsizlik sonucu makinenin kontrolünü kaybetti.
Sağ eli ile 2 ayağını kesti
Ardından Aşır K., makinenin elinden kaymasıyla sağ eli ile 2 ayağını kesti.
Tedavi altına alındı
Kanlar içerisinde kalan Aşır K., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
İnceleme başlatıldı
Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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