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- Bursa'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
Bursa'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
Fren kazası sonucu rampadan geri geri kaymaya başlayan kamyon, 3 araç ile bölgedeki binalardan birinin duvarına çarptı.
- İHA
- 27.08.2021 - 09:57
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde rampadan çıkmaya çalışan içecek yüklü 16 CVU 19 plakalı kamyon, frenlerin boşalmasıyla kontrolden çıktı.
ARAÇLARI BİÇİP APARTMANA ÇARPTI
Hızla aşağıya doğru geri geri kayan kamyon park halindeki 3 araca çarptı, sonrasında bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, duvara saplanan kamyon çekici yardımıyla çıkarılabildi. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobillerden biri de çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.