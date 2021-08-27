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    Bursa'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı

    Fren kazası sonucu rampadan geri geri kaymaya başlayan kamyon, 3 araç ile bölgedeki binalardan birinin duvarına çarptı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 09:57
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    Bursa'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde rampadan çıkmaya çalışan içecek yüklü 16 CVU 19 plakalı kamyon, frenlerin boşalmasıyla kontrolden çıktı.

    ARAÇLARI BİÇİP APARTMANA ÇARPTI

    Hızla aşağıya doğru geri geri kayan kamyon park halindeki 3 araca çarptı, sonrasında bir evin duvarına çarparak durabildi.

    Kazada şans eseri yaralanan olmazken, duvara saplanan kamyon çekici yardımıyla çıkarılabildi. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobillerden biri de çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı #1

    Bursa da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı #2

    Bursa da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı #3

    Bursa da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı #4

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