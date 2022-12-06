Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi: 12 gözaltı

Yeni araçlarımız geldi şifresi ile müşterileriyle iletişime geçen fuhuş çetesinden 12 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanırken, fuhşa zorlanan 13 kadın korumaya alındı.

Ülke genelinde fuhşa yönelik opeasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin, Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

"Yeni araçlarımız geldi"

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, örgütün telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

12 şüpheli gözaltında

Üç ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fuhşa zorlanan 13 kadın koruma altına alındı

Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Cezaevini boyladılar

12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.