Bursa’da ormanlık alandaki bağ evinde çapa motoruna ayaklarını kaptıran genç kız, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik kurtarma operasyonunun ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Uludağ Yolu mevkisinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan bağ evlerine gelen 22 yaşındaki Fatma Nur Şahin, sebze ektiği bahçenin toprağını havalandırmak için çapa yapmaya başladı.

KENARA ALMAK İSTEDİ

Küçük bir alanı yaptıktan sonra çapa makinesini kenara almak isteyen Şahin, bir anda 2 ayağını birden makineye kaptırdı.

Büyük bir acıyla yere yığılan Şahin için ailesi seferber oldu. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

İTFAİYE EKİBİ MALZEMELERİ SIRTINDA TAŞIDI

Yolun üst kısmında kalan tarla için ekipler, bir kilometreye yakın patika yoldan ilerlemek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, kesme makinelerini ve jeneratörü omuzlarında kızın yanına kadar taşıdı.

Bursa'da genç kız ayaklarını çapa motoruna kaptırdı VİDEO

Annesi Sevim Şahin’in kucağında kurtarılmayı bekleyen Fatma Nur, olay yerine ilk varan ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Gözyaşları içerisinde ekiplerin kendisini kurtarmasını bekleyen Fatma Nur, canının yandığı anlarda ise ne yapacağını şaşırdı.

MAKİNENİN PARÇALARI TEK TEK SÖKÜLDÜ

Genç kızın elini bir an olsun bırakmayan ağabeyi ve itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonrası çapa makinesi tek tek sökülerek parçalara ayrıldı.

Sıkıştığı çapa makinesinden kurtarılan Fatma Nur, ailesi ve ekipler tarafından aşağıda kendisini bekleyen ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

















