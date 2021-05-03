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- Bursa'da genç kız ikinci kattan düştü
Bursa'da genç kız ikinci kattan düştü
Pencereden sarkarak telefonla konuşan genç kız, ikinci kattan düşerek yaralandı.
- İHA
- 03.05.2021 - 08:17
- Güncelleme : 03.05.2021 - 09:16
Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Göksu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında ikamet eden 19 yaşındaki Aslı Toprak, pencereden sarkarak arkadaşı ile telefonda konuşmaya başladı.
5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
O sırada dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düşerek, yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.