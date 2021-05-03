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    Bursa'da genç kız ikinci kattan düştü

    Pencereden sarkarak telefonla konuşan genç kız, ikinci kattan düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:16
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    Bursa'da genç kız ikinci kattan düştü

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Göksu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında ikamet eden 19 yaşındaki Aslı Toprak, pencereden sarkarak arkadaşı ile telefonda konuşmaya başladı.

    5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

    O sırada dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düşerek, yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da genç kız ikinci kattan düştü #1

    Bursa da genç kız ikinci kattan düştü #2

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