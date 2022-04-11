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    Bursa'da gençler birbirine girdi

    Gençlerin tartışması kavgaya dönüştü, yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 11.04.2022 - 11:02
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    Bursa'da gençler birbirine girdi

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Çevredekiler araya girince, kavga bitti

    İHA'nın haberine göre birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

    Bu anlar anbean kameralara yansıdı.

    Görüntülerde, bir gencin yere yatırıldığı, bu sırada yumrukların ve tekmelerin hedefi olduğu görüldü.

    Bursa'da gençlerin yumruklu kavgası kamerada VİDEO

    Bursa da gençler birbirine girdi #1

    Bursa da gençler birbirine girdi #2

    Bursa da gençler birbirine girdi #3

    Bursa da gençler birbirine girdi #4


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