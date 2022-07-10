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- Bursa'da geri giden cip, trafiği tehlikeye soktu
Bursa'da geri giden cip, trafiği tehlikeye soktu
Mudanya yolunda düz bir şekilde değil de geri geri seyehat etmeyi tercih eden sürücü, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.
- 10.07.2022 - 10:57
- Güncelleme : 10.07.2022 - 11:19
Bursa’da bir sürücü trafikle oyun oynadı.
Kentin Nilüfer ilçesindeki Mudanya yolunda bir kişi cipiyle birlikte seyir halinde ilerlemekteydi.
Fakat sürücü, düz bir şekilde değil geri geri gitmeyi tercih etti.
Ters istikamette aracını sürdü
Aracın ters bir şekilde gittiğini görenler şakına dönerken bir süre geri geri aracını kullanan şoför, daha sonra gözden kayboldu.
Kameralar o anları kaydetti
İHA'nın haberine göre; yürekleri ağızlara getiren o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Bursa'da geri giden cip, trafiği tehlikeye soktu