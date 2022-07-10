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Bursa'da geri giden cip, trafiği tehlikeye soktu

Bursa'da geri giden cip, trafiği tehlikeye soktu

Mudanya yolunda düz bir şekilde değil de geri geri seyehat etmeyi tercih eden sürücü, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.