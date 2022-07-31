Hayranlarını coştururken sahneye doğru fırlatılan telefon, şarkıcının boynuna isabet etti. Öfkelenen Seçkin 'Kulağımı delmenize değer mi' diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dün akşam Bursa'da verdiği konserde dehşeti yaşadı.

Sahnede hayranlarını eğlendirerek şarkılar söyleyen Ece Seçkin'e çirkin saldırı gerçekleşti.

Hayranların arasında bulunan bir kişi, şarkıcıya telefonunu fırlattı.

Neye uğradığını şaşıran Seçkin, sinirle konserine ara verdi.

"Kulağımı delmenize değer mi?"

Eline telefonu alan Seçkin, "Ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz. Sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?" diyerek sahneyi terk etti.

Bursa'da hayranlarıyla buluşan Ece Seçkin'e telefonlu saldırı VİDEO



"Binlerce insanın eğlencesini bozmak dışında bir şeye hizmet ettin mi?"

Olay sonrasında moraran boynunu sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin, "Bu kadar çok eğlendiğin için sahneye metrelerce uzaktan telefonu fırlatan arkadaşım mesajım sana. Binlerce insanın eğlencesini, benim ve orkestramın, dansçılarımın konsantrasyonunu bozmak dışına bir şeye hizmet ettin mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama tiktik uğruna gerçekten berbat bir akım başlatmış.

"Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı"

Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınız kadar hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı." ifadelerini kullandı.