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Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı

Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı

Semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın, esnaf tarafından yakalandı. Kadınlar kendisini yakalayan pazarcıyı darbetmek isterken, o anlar kameraya yansıdı.