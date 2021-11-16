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    Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı

    Semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın, esnaf tarafından yakalandı. Kadınlar kendisini yakalayan pazarcıyı darbetmek isterken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:59
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    Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı

    Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde kurulan semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yapan iki kadın, pazar esnafı tarafından yakalandı.

    İlçelerde kurulan pazarları fırsat bilen hırsızlar, esnaf ve vatandaşların korkusu haline geldi.

    Dün Gürsu semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın hırsız, kendilerini yakalayan pazarcıyı darbetmek istedi.

    KAVGA ANLARI KAMERADA

    Diğer esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen hırsızlar, pazarda alışveriş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı VİDEO


    KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

    Pazar esnafının 112'ye ihbarda bulunması üzerine semt pazarına polis ekipleri yönlendirildi. Pazarcıların yakaladığı iki kadın, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Bursa da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı #1

    Bursa da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı #2

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    Bursa da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı #4

    Bursa da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı #5

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