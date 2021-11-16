- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı
Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı
- İHA
- 16.11.2021 - 10:33
- Güncelleme : 16.11.2021 - 10:59
Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde kurulan semt pazarlarına dadanan ve hırsızlık yapan iki kadın, pazar esnafı tarafından yakalandı.
İlçelerde kurulan pazarları fırsat bilen hırsızlar, esnaf ve vatandaşların korkusu haline geldi.
Dün Gürsu semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın hırsız, kendilerini yakalayan pazarcıyı darbetmek istedi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Diğer esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen hırsızlar, pazarda alışveriş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar, esnafı darbetmeye çalıştı VİDEO
KADINLAR GÖZALTINA ALINDI
Pazar esnafının 112'ye ihbarda bulunması üzerine semt pazarına polis ekipleri yönlendirildi. Pazarcıların yakaladığı iki kadın, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.