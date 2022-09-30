Bursa'da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi

Osmangazi'de otomobiliyle tırın altına giren şahısın, kazadan bir süre önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde, Erdi Kuas idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak Hüseyin K.'nın kullandığı kamyonun altına girdi.

Kazanın şiddetiyle lüks otomobilin parçaları tüm yola yayıldı, kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

202 km hıza çıktığı anları paylaştı

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce 202 kilometre hıza kadar çıktığı ve hız denemesi yaptığı anların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

İncelemeler devam ediyor

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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