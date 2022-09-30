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    Bursa'da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi

    Osmangazi'de otomobiliyle tırın altına giren şahısın, kazadan bir süre önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.
    • 30.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 11:19
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    Bursa'da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde, Erdi Kuas idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak Hüseyin K.'nın kullandığı kamyonun altına girdi.

    Kazanın şiddetiyle lüks otomobilin parçaları tüm yola yayıldı, kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

    Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

    202 km hıza çıktığı anları paylaştı

    Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce 202 kilometre hıza kadar çıktığı ve hız denemesi yaptığı anların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Bursa'da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi ViDEO

    Bursa da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi #1

    Bursa da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi #2

    Bursa da hız denemelerini paylaşan genç, otomobiliyle tırın altına girdi #3


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