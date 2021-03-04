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- Bursa’da husumetlisinin dayadığı bıçaktan müşteriler kurtardı
Bursa’da husumetlisinin dayadığı bıçaktan müşteriler kurtardı
- DHA
- 04.03.2021 - 14:54
Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete giden Hazer G. (65), alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi.
Ancak bu sırada içeri husumetlisi Ali Sırrı Alp (65) girdi.
MARKET ÇALIŞANI BIÇAĞI ALDI
Ali Sırrı Alp, cebinden çıkardığı bıçağı, giriş kapısına sırtı dönük halde olan Hazer G.'nin boğazına dayadı. Marketteki müşteriler ile bir çalışan, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti.
Çıkan arbedede saldırgan ve Hazer G. ile bir müşteri yere düştü. Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı.
Boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı İZLE
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Hazer G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, Ali Sırrı Alp’ı gözaltına aldı.
Marketteki korku dolu anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
TUTUKLANDI
Husumetlisi Hazer G.'nin boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ali Sırrı Alp, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.