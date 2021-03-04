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    Bursa’da husumetlisinin dayadığı bıçaktan müşteriler kurtardı

    Alışveriş yaptığı markete gelen husumetlisinin boğazına bıçak dayadığı kişi, çalışan ile müşterilerin müdahalesiyle kurtuldu. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 14:54
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    Bursa’da husumetlisinin dayadığı bıçaktan müşteriler kurtardı

    Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete giden Hazer G. (65), alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi.

    Ancak bu sırada içeri husumetlisi Ali Sırrı Alp (65) girdi.

    MARKET ÇALIŞANI BIÇAĞI ALDI

    Ali Sırrı Alp, cebinden çıkardığı bıçağı, giriş kapısına sırtı dönük halde olan Hazer G.'nin boğazına dayadı. Marketteki müşteriler ile bir çalışan, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti.

    Çıkan arbedede saldırgan ve Hazer G. ile bir müşteri yere düştü.  Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı.

    Boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı İZLE

    KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

    Hazer G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, Ali Sırrı Alp’ı gözaltına aldı.

    Marketteki korku dolu anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa’da husumetlisinin dayadığı bıçaktan müşteriler kurtardı #1

    TUTUKLANDI

    Husumetlisi Hazer G.'nin boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ali Sırrı Alp, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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