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    Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı

    Bursa'da iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında, tekmeler havada uçuştu. Kavga araçlarda bulunan ailelerin dahil olmasıyla büyürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 15.05.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:20
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    Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde, iki sürücü arasında yol tartışması çıktı.

    "Yol benim" diyerek tartışmaya başlayan iki sürücü hızını alamazken, tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.

    Ortalık savaş alanına döndü

    İHA'nın haberine göre; sürücüler birbirlerine tekme atıp, acımadan vururken kavgaya araçlarda bulunan aileler de katıldı.

    Ortalık adeta meydan muharebesine dönerken, bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı VİDEO

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #1

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #2

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #3

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #4

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #5

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #6

    Bursa da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı #7


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