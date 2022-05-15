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Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı
Bursa'da iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında, tekmeler havada uçuştu. Kavga araçlarda bulunan ailelerin dahil olmasıyla büyürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 15.05.2022 - 11:08
- Güncelleme : 15.05.2022 - 11:20
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde, iki sürücü arasında yol tartışması çıktı.
"Yol benim" diyerek tartışmaya başlayan iki sürücü hızını alamazken, tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.
Ortalık savaş alanına döndü
İHA'nın haberine göre; sürücüler birbirlerine tekme atıp, acımadan vururken kavgaya araçlarda bulunan aileler de katıldı.
Ortalık adeta meydan muharebesine dönerken, bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı VİDEO