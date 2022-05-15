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Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı

Bursa'da iki sürücü arasında yol kavgası çıktı

Bursa'da iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında, tekmeler havada uçuştu. Kavga araçlarda bulunan ailelerin dahil olmasıyla büyürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.