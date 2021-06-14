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    Bursa'da iş adamlarını sahte çekle 5 milyon lira dolandıranlar yakalandı

    Sahte çek ve senetlerle iş insanlarını 5 milyon TL dolandıran ve silah zoruyla tahsilat yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 13:01
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    Bursa'da iş adamlarını sahte çekle 5 milyon lira dolandıranlar yakalandı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, tehdit ve şantaj yoluyla alacak tahsil eden, düzenledikleri sahte çek ve senetlerle çok sayıda iş insanını toplam 5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi.

    Operasyonda, şebeke lideri A.Ç. ile onun talimatlarıyla iş insanlarını silahla tehdit ettiği tespit edilen M.T., S.S. ve R.O. gözaltına alındı.

    ZORLA ALINAN PARALARA EL KOYULDU

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, mağdurlardan zorla aldıkları değerlendirilen 386 bin TL değerinde 12 çek ve senetle, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.

    TUTUKLANDILAR

    4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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