Bursa'da İznik Gölü'nde top mermisi bulundu İznik'te gölün içerisinde top mermisi bulan balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hangi döneme ait olduğu bilinmeyen top mermisi kontrollü şekilde patlatıldı.

İHA Bursa'nın İznik ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde göle giren balıkçılar, gölün zemininde top mermisi olduğunu fark etti. Bunun ardından vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bomba imha ekipleri sevk edildi Olay yerine Bursa İl Jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzman ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekip vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Fünye ile patlatıldı Yapılan teknik incelemenin ardından 75'lik top mermisi kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Vatandaşlar ise patlamanın olduğu bölgeye akın edip ne olduğunu anlamaya çalıştı.