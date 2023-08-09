Bursa'da İznik Gölü'nde top mermisi bulundu

İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde göle giren balıkçılar, gölün zemininde top mermisi olduğunu fark etti.
Bunun ardından vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bomba imha ekipleri sevk edildi
Olay yerine Bursa İl Jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzman ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekip vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Fünye ile patlatıldı
Yapılan teknik incelemenin ardından 75'lik top mermisi kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.
Vatandaşlar ise patlamanın olduğu bölgeye akın edip ne olduğunu anlamaya çalıştı.