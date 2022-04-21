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    Bursa'da kadın dilenciler, bölge için kavga etti

    2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası çevredekiler tarafından ayrıldı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.04.2022 - 09:39
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    Bursa'da kadın dilenciler, bölge için kavga etti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde her gğn çok sayıda dilenci görülüyor.

    Dün ise aynı bölgede dilenen iki kadın, birbirlerine tahammül edemedi.

    Kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı.

    Çevredekiler araya girince ayrıldı

    Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

    Bursa da kadın dilenciler, bölge için kavga etti #1

    Bursa da kadın dilenciler, bölge için kavga etti #2

    Bursa da kadın dilenciler, bölge için kavga etti #3

    Bursa da kadın dilenciler, bölge için kavga etti #4


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