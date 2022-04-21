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- Bursa'da kadın dilenciler, bölge için kavga etti
Bursa'da kadın dilenciler, bölge için kavga etti
2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası çevredekiler tarafından ayrıldı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.04.2022 - 09:39
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde her gğn çok sayıda dilenci görülüyor.
Dün ise aynı bölgede dilenen iki kadın, birbirlerine tahammül edemedi.
Kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı.
Çevredekiler araya girince ayrıldı
Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.