Petrol
101.53
2.08%
Euro
18.1741
0.46%
Dolar
17.9022
0.25%
Altın
990.42
0.45%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
391.779
3.34%
BTXN Coin
10.99
14.24%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Bursa'da kaput üzerinde yolculuk kamerada

    Otomobilde yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta canını hiçe sayarken o anlar kameraya yansıdı.
    • 27.07.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kaput üzerinde yolculuk kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

    Bağlarbaşı Mahallesi’nde akraba oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindi.

    İHA'nın haberine göre otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı.

    Kaputa oturdu yola devam etti

    Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti.

    10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi.

    Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

    Toplam 1127 lira trafik cezası

    Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan otomobil sürücüsü C.Y olduğunu tespit etti.

    Sürücüye fazla yolcu taşıma, araç dışına yolcu bindirmek, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten toplamda 1127 lira trafik cezası kesti.

    Bursa'da kaput üzerinde yolculuk kamerada VİDEO


    Bursa da kaput üzerinde yolculuk kamerada #1

    Bursa da kaput üzerinde yolculuk kamerada #2


    İlginizi Çekebilir

    Hangi Kredi 27 Temmuz
    Advertorial Mobil

    Hangi Kredi 27 Temmuz

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam
    Magazin

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    Görüş Bildir