Otomobilde yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta canını hiçe sayarken o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde akraba oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindi.

İHA'nın haberine göre otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı.

Kaputa oturdu yola devam etti

Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti.

10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

Toplam 1127 lira trafik cezası

Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan otomobil sürücüsü C.Y olduğunu tespit etti.

Sürücüye fazla yolcu taşıma, araç dışına yolcu bindirmek, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten toplamda 1127 lira trafik cezası kesti.

Bursa'da kaput üzerinde yolculuk kamerada VİDEO







