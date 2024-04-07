Bursa'da kavgada bıçakladı: Oğlu ve yeğeni şüphelinin evine saldırdı Alacak meselesinden çıkan kavgada yaralanan şahsın oğlu ve yeğeni şüpheli şahsın evinin camlarına taşlar atarak saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Bursa'da alacak kavgasında kan aktı...

İnegöl ilçesinde, saat 13.00 sıralarında Rukiye D., oğlu Tunahan T. (15) ve yeğeni Abdullah K. (16) ile birlikte, iddiaya göre, kendisine borcu olan Yaşar S.’nin evinin önüne gitti.

Yaralı halde saldırdılar

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken Yaşar S., elindeki bıçakla Rukiye D. ile oğlu ve yeğenini yaraladı.

Bunun üzerine yaralı haldeki 3 kişi de ellerindeki keser ve taşlarla, Yaşar S.’nin evine ve otomobiline saldırarak camlarını kırdı.

Kavga anı kameraya yansıdı

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rukiye D. ile kendisine tepki gösteren bina sakinleri arasında da tartışma çıktı. Birbirine hakaret eden tarafları polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Gözaltına alındılar

Ev sahibi Yaşar S. ile olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan yaralılar gözaltına alındı.

"Evimi basmaya geldiler"

Polise olayı anlatan Yaşar S., “5 bin TL borcum vardı. 3 bin TL hesabına gönderdim. Geri kalan 2 bin TL'yi 30 Mart'ta gönderdim. Bugün benim evimi basmaya geldiler. Rukiye bana yumruk attı. Ben de ‘Vurma’ dedim. 3'ü de bana saldırdı. Ben de bıçakladım.” derken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)