Petrol
95.22
-0.54%
Euro
18.1579
0.36%
Dolar
18.2185
0.02%
Altın
1.006
0.49%
Borsa
3358
-4.04%
Bitcoin
363.228
0.41%
BTXN Coin
5.12
-1.15%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

    Kontrolden çıkan Yunus Emre Çakmak idaresindeki otomobil ile Vedat Uğur kontrolündeki kamyonet çarpıştı. Araçlar yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
    • 06.09.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde saat 04.00 sıralarında, Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki kamyonete çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi.

    Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralıların durumu kritik

    Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Vedat Uğur'un cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #1

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #3

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #4

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #5

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #6

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #7

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #8

    Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı #9


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş'tan Ankaragücü maçı açıklaması
    Futbol

    Beşiktaş'tan Ankaragücü maçı açıklaması

    Erzincan'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Erzincan'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir