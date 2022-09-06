Bursa’da kaza yapan araçlar 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan Yunus Emre Çakmak idaresindeki otomobil ile Vedat Uğur kontrolündeki kamyonet çarpıştı. Araçlar yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde saat 04.00 sıralarında, Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralıların durumu kritik

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Vedat Uğur'un cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.