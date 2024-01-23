İHA
Bursa'da, görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi.
Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücüsü, kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu.
Dere yatağına uçtu, araç ters döndü
Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı, yakınlarına telefon açtı.
Espriyi patlattı
Kazayı yapan sürücü, yakınlarına "araçta hiçbir şey yok" gibi anlattı.
O anları gören şahsın arkadaşı, hem kayda aldı hem de gülerek izledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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