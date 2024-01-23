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Bursa'da kaza yapan şahıs telefonla yakınlarını arayıp espri yaptı

Bursa'da kaza yapan şahıs telefonla yakınlarını arayıp espri yaptı Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü, o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken, arkadaşı o anları gülerek kayda aldı.