Bursa'da kaza yerine giden polise otomobil çarptı
AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İstanbul yolu Engürücük Mahallesi civarında meydana gelen dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polisler araçtan indi.

Bu sırada A.A.'nın kullandığı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarptı.

Yaralanan bir memuru sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisi yaralayan sürücü alkollü çıktı

Sürücü A.A.'nın 89 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.