Bursa'da kaza yerine giden polise otomobil çarptı

AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde İstanbul yolu Engürücük Mahallesi civarında meydana gelen trafik kazası dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polisler araçtan indi.
Bu sırada A.A.'nın kullandığı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarptı.
Yaralanan bir polis memuru sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisi yaralayan sürücü alkollü çıktı
Sürücü A.A.'nın 89 promil alkollü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.