Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa’da kazadan sonra yaralıyı bırakıp kaçtı

Bursa’da kazadan sonra yaralıyı bırakıp kaçtı

Osmangazi ilçesinde, gece saatlerinde seyir halinde olan motosikletli Enes A. ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Kameraya yansıyan kazada, hafif ticari araç şoförünün olay yerinden kaçtığı görüldü