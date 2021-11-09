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- Bursa’da kazadan sonra yaralıyı bırakıp kaçtı
Bursa’da kazadan sonra yaralıyı bırakıp kaçtı
- İHA
- 09.11.2021 - 10:50
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:53
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde, gece saat 03.30 sıralarında ana caddeden giden Enes A. (18) idaresindeki motosiklet ile ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti ile Enes A., motosikleti ile havaya savruldu.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Enes A.’nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Enes A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa’da kazadan sonra yaralıyı bırakıp kaçtı VİDEO
HAYATİ TEHLİKESİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Vatandaşlar kaçan şoföre tepki gösterdi.
Ağır yaralanan Enes A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
1 GÜN SONRA TESLİM OLDU
Hafif ticari araç sürücüsünün kazadan bir gün sonra polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.