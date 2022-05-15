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- Bursa’da kestiği ağacın altında kalıp öldü
Bursa’da kestiği ağacın altında kalıp öldü
52 yaşındaki adam, Orman İşletme Müdürlüğü’nün köylülere hibe ettiği alanda motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Talihsiz adam, feci kazada can verdi.
- 15.05.2022 - 15:31
Bursa’nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesinde oturan Mehmet Kazak (52), Orman İşletme Müdürlüğü’nün köylülere hibe ettiği alanda motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı.
Saat 10.00 sıralarında meydana gelen feci kazanın ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarılan Mehmet Kazak’ın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı inceledi
DHA’nın haberine göre Mehmet Kazak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.