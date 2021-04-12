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Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, bekçilerin arama yapmak istemesi üzerine kaçtı. Koşarken üzerlerinden bulunan uyuşturucuyu bir evin bahçesine attığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.