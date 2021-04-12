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    Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

    Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, bekçilerin arama yapmak istemesi üzerine kaçtı. Koşarken üzerlerinden bulunan uyuşturucuyu bir evin bahçesine attığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 05:29
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    Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi.

    Kısıtlama saatlerinde devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimliklerini sordu.

    UYUŞTURUCUYU ATIP KAÇTILAR

    Şüpheliler Atakan A. ve Sefa Ç., kimliklerinin yanlarında olmadığını belirtti.

    Bekçilerin üst araması yapmak istemeleri üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler, üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu bir evin bahçesine attı.

    2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, attıkları belirlenen uyuşturucu da evin bahçesinde ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

     


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