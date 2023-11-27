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Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu' Aldatma şüphesiyle eşiyle tartışan kadın, öfkesi dinmeyince eşini camdan aşağıya attı. Yaralı adamın başında bıçakla bekleyen kadın, kendisine tepki gösteren komşularına, “Erkek olun karınıza sahip çıkın” diye bağırdı.