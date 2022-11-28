Bursa’da komşusunu öldüren zanlı, madde bağımlısı çıktı

Tartıştığı babasıyla kız kardeşini bıçaklayan, yardıma gelen komşusunu ise öldüren 22 yaşındaki zanlının, madde bağımlısı olduğu, tedavi için hastaneye gitmesi istenince cinnet getirdiği öğrenildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi’nde ikamet eden Yasin Doğru (22) ile babası Hasan Doğru (48) ve kız kardeşi Yasemin Doğru (19) arasında dün saat 15.00 sıralarında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç’ı (28) telefonla arayarak yardım istedi.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, Yasin Doğru tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı.

Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Komşu öldü

Bu sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri, adrese giderek Yasin Doğru’yu gözaltına aldı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ile kızının durumu ağır

DHA’nın haberine göre ağır yaralanan Hasan Doğru ile kızı Yasemin ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren baba ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu tedavisi için hastaneye götüreceklerdi

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgusu süren Yasin Doğru’nun madde bağımlısı olduğu kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek isteyen babası ve kız kardeşiyle bu nedenle tartıştığı, ardından da olayı gerçekleştirdiği bildirildi.