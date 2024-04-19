Bursa'da korkunç kaza: 1'i bebek 5 yaralı İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, ara sokaktan yola çıkan Ali G. kontrolündeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Emine Y. ile diğer araçtaki Merve G. ve 1 yaşındaki bebeği İpek G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi, soruşturma başladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)