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    Bursa'da kripto para cinayetinde tutuklu sanıklardan tahliye talebi

    Bir kişinin öldürüldüğü kripto para cinayetinde tutuklu 3 şahıs, kamera görüntülerinin olmasında rağmen suçlarını kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 12:16
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    Bursa'da kripto para cinayetinde tutuklu sanıklardan tahliye talebi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta 05 Temmuz 2021 yılında yaşanan olayda, Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu H.A. (30), Suriye uyruklu iş ortağı S.S. (31) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını istedi.

    Çıkan tartışmanın ardından H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden H.A., burada silahlı saldırıya uğradı.

    Silahla öldürüldü

    Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu A.K.K. ve Suriye uyruklu A.S. olduğunu tespit etti.

    Havalimanında yakalandılar

    2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin H.A.'in ortağı S.S. olduğunu belirledi.

    S.S'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan Bursa polisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi, Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

    3 sanık tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

    Görülen ikinci duruşmada, H.A.'nın eşi I.E.'de hazır bulundu. I.E., sanıklar salona alındığında Arapça sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Sanıklardan biri I.E.'nin küfrettiğini söyledi.

    "Ali'nin elinde silah görmedim, tahliyemi telep ediyorum"

    Yargılamada söz verilen sanıklardan A.S. suçsuz olduğunu öne sürerek, "Olay yerine Ali ile beraber gittim. Ali'nin elinde silah görmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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    "Hedef gözetmeden ateş ettim"

    A.K.K.'de asıl suçlunun geçen duruşmada tanık olarak dinlenen B.K. olduğunu ileri sürdü.

    Olay günü işyerine gittiğini söyleyen A.K.K., "Öldürme veya yaralama niyetim yoktu. Sürekli tabanca taşıyordum. B.K. bana, 'Dışarıda bekliyorlar, seni öldürecekler' dedi. H.A. ile aramızda anlaşmazlık vardı. Camdan baktım H.A. araçtakilere el işareti yaptı. Bu sebeple panikledim. B.K.'nin söylediği söz aklıma geldi. Dışarı çıkarak hedef gözetmeden ateş ettim" dedi.

    Tutukluluk hali devam

    Olayla ilgisi olmadığını dile getiren S.S. ise tahliyesini istedi. Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada maktulün eşi, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

    Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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