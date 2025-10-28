Bursa'da küçük çocuğun üzerine 250 kiloluk demir kapı devrildi

- Bursa İnegöl'de demir bahçe kapısı 9 yaşındaki Asmin Ç.'nin üzerine devrildi.
- Kafatasında kırıklar olan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı yerinden çıktı.
Demir kapı 9 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi.
KAFATASINDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.