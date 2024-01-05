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Bursa'da kuyumcudan 500 bin liralık altın çalındı

Bursa'da kuyumcudan 500 bin liralık altın çalındı Bursa'da önceden keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına giren şüpheliler 500 bin lira değerinde altın çalıp kayıplara karıştı.