Bursa'da kuyumcudan 500 bin liralık altın çalındı

İHA
Bursa'da kuyumcu soygunu...
Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile gelip kuyumcu dükkanının önünde durdu.
Etrafı kolaçan eden şüphelilerden 3'ü levye ile iş yerinin kepengini kırmak içi araçtan aşağı indi.
Hem kepengi, hem de cam kapıyı kırarak içeri giren soyguncular vitrindeki 500 bin lira değerindeki altınları toplayarak hızla otomobile koştu.
Şüpheliler aranıyor
4 şüpheli olay yerinden hızla kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik kamerası ve olay yerindeki parmak izlerini inceleyen ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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