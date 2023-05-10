Bursa'da madde bağımlısına 3 kez müebbet istemi Tedavi olmak istemediği için tartıştığı babası ile kız kardeşini bıçakla ağır yaralayıp, komşusunu da öldüren uyuşturucu madde bağımlısı hakkında, 3 kez müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

DHA

Geçen yıl kasım ayında jandarma ekipleri, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi'ndeydi.

Bu sırada dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

23 yaşındaki Yasin Doğru, babası Hasan ve 19 yaşındaki kız kardeşi Yasemin ile tartıştı.

Evdeki herkesi bıçakladı

Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç'ı telefon ile arayıp yardım istedi.

Yasin Doğru, kavgayı ayırmak için eve gelen 28 yaşındaki Kılınç'ı boynundan ve göğsünden bıçakladı.

Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez 48 yaşındaki babası ile kız kardeşini ağır yaraladı.

Tedavi için hastaneye götürmeye çalışıyorlardı

Osman Kılınç hayatını kaybetti, Hasan Doğru ile kızı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Doğru ise bir hırsızlık vakası için mahalle bulunan jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunda Yasin Doğru, madde bağımlısı olduğunu, babası ile kız kardeşinin tedavi için kendisini hastaneye götürmeye çalıştığını, bu nedenle tartışıp, olayın gerçekleştiğini söyledi.

Tutuklandı

İşlemleri sonrası Doğru, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tedavisi tamamlanan baba ile kız da taburcu edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı.

3 kez müebbet istendi

Yasin Doğru hakkında, 'kasten adam öldürmek' ve 'yakın akrabayı yaralamak' suçlarından 3 kez müebbet hapis istemi ile iddianame hazırlandı.

İddianame, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.