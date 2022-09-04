Bursa'da makas kazası kamerada

Bursa'da makas atan sürücünün 2 araca çarpıp takla attığı anların görüntüsü kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen sürücünün idaresindeki otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Ahmet K. ve Emincan K., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'daki feci kazanın görüntüleri VİDEO

İHA'nın haberine göre; ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, makas atan araçtan etrafa savrulan alkol şişeleri dikkat çekti.