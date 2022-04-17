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    Bursa'da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı

    İnegöl’deki bir markete giren şüpheli şahıs, Ramazan için hazırlanmış 300 TL’lik erzak kolisini çalıp kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 17.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 10:52
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    Bursa'da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir markette, İftar saatinin ardından hırsızlık olayı yaşandı.

    Markete gelen şüpheli bir şahıs, bir süre ürünleri inceledi.

    İHA’nın haberine göre; marketten çıkıp tekrar içeriye giren şüpheli, market çalışanlarının müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilip rafta içerisinde sıvı ve katı ürünlerin bulunduğu 300 TL değerindeki ramazan erzak yardım kolisine yöneldi.

    Kolisi kucaklayan şüpheli, hızla marketten çıkıp, uzaklaştı.

    Kameralardan tespit edildi

    Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri, şüpheliyi tespit ettiler.

    Market görevlisi, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa'da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı ViDEO

    Bursa da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı #1

    Bursa da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı #2

    Bursa da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı #3

    Bursa da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı #4


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