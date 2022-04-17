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Bursa'da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı

Bursa'da marketten erzak yardım kolisi çaldı, kameraya yakalandı

İnegöl’deki bir markete giren şüpheli şahıs, Ramazan için hazırlanmış 300 TL’lik erzak kolisini çalıp kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.