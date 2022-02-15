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- Bursa'da metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga
Bursa'da metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga
Metro durağında iki grup arasında çıkan yumruklu kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 15.02.2022 - 17:41
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Paşa Çiftliği Mahallesi'ndeki metro istasyonunda iki grup arasında sözlü tartışma başladı.
Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki grup kavgaya tutuştu.
İstasyonda tren bekleyen diğer yolcular yumruklu kavgayı ayırmak için müdahale ederken, özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ayrıldı.
TARAFLARIN İFADELERİ ALINACAK
Güçlükle sonlandırılan kavgada bir kişi yaralandı. İstasyona sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.