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Bursa'da metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga

Bursa'da metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga

Metro durağında iki grup arasında çıkan yumruklu kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.