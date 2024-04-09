Bursa'da mezarlığa giden teyze yeğene araba çarptı: Hayati tehlikeleri sürüyor

Bursa'da mezarlık yolunda korkunç kaza.
Kestel ilçesinde saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde Bursa'dan İnegöl'e yönüne giden Halil G. yönetimindeki otomobil, mezarlık ziyareti için yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Özlü ile Medine Münevver Durdu'ya çarptı.
Tedavi altına alındılar
Kazanın etkisiyle yola savrulan teyze ile yeğeni ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikeleri bulunuyor
Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, karakola götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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