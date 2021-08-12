İznik ilçesinde, mısır tarlasında ekili 476 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından konuyla ilgili yürütülen istihbari çalışmaları sonucunda, İznik ilçesi Bayındır Mahallesi’ndeki bir tarlada uyuşturucu üretildiği belirlendi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgeye yönelik çalışmalar artırıldı, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Yeterli delillerin toplanmasının ardından ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Mısır tarlası içerisinde boyu 2 ile 3 metre arasında değişen 476 kök Hint keneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca satışa hazır halde paketlenmiş 140 gram kubar esrar bulundu.

Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO



HİNT KENEVİRİ VE ESRAR MADDESİ ADLİ EMANETE GETİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından sökülen Hint keneviri ve kurutmaya bırakılan esrar maddesi, kamyona yüklenerek adli emanete getirildi.

Tarlayı işleterek ekim yaptığı tespit edilen şüpheli E.A. ve O.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadesi alınan O.A. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.