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    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

    İznik ilçesinde, mısır tarlasında ekili 476 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:34
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    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Bursa'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından konuyla ilgili yürütülen istihbari çalışmaları sonucunda, İznik ilçesi Bayındır Mahallesi’ndeki bir tarlada uyuşturucu üretildiği belirlendi.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Bölgeye yönelik çalışmalar artırıldı, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

    Yeterli delillerin toplanmasının ardından ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak operasyon düzenledi.

    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Mısır tarlası içerisinde boyu 2 ile 3 metre arasında değişen 476 kök Hint keneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

    Ayrıca satışa hazır halde paketlenmiş 140 gram kubar esrar bulundu.

    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

    HİNT KENEVİRİ VE ESRAR MADDESİ ADLİ EMANETE GETİRİLDİ

    Jandarma ekipleri tarafından sökülen Hint keneviri ve kurutmaya bırakılan esrar maddesi, kamyona yüklenerek adli emanete getirildi.

    Tarlayı işleterek ekim yaptığı tespit edilen şüpheli E.A. ve O.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

    Jandarma karakolunda ifadesi alınan O.A. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi #3

    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi #4

    Bursa’da mısır tarlasında, 476 kök Hint keneviri ele geçirildi #5

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