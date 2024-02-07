Bursa'da motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı Bursa'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova kara yolunda 18 yaşındaki Kerem E. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Metrelerce savrulan motosikletteki sürücü Kerem E. ile arkasındaki yolcu T.T. (17) yaralandı.K

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)