İsrail basını ateşkesin Lübnan'ı da kapsayacağını yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 15 günlük ateşkese varıldığını açıkladı.

İsrail basını, Trump'ın duyurduğu ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu aktardı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre İran ile ABD'nin vardığı ateşkesin Lübnan'a Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları kapsayacağı bildirildi.

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Varılan anlaşma kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı’nı açacağı belirtilen haberde Pakistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkelerin ABD ve İran'ı geçici ateşkese ve müzakereye ikna etme konusunda önemli rol oynadığı vurgulandı.