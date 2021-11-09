Canlarını hiçe sayıp, motosikletin üzerine yatarak aralarında yarış yapan gençler, jandarma tarafından yakalandı. Gençlerin, hapis cezasıyla yargılanmasına karar verildi.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında iki genç sürücü, daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi.

Ölümle burun buruna kalan gençler, araçların arasından hatalı sollamalar da yaptı.

O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

GENÇLER YAKALANDI

Sosyal medyada yağan tepkiler büyüdü. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısları tespit edip yakaladı.

Bursa'da motosiklet üstüne yatarak yarışan gençler, hapisle yargılanacak VİDEO







2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Sürücüler H.K. Ve M.B.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 315'er lira idari para cezası uygulanırken, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.