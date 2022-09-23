Bursa'da ölümlü kazada Kuveytli sürücüye, indirimle 3 yıl hapis

Bursa'da, kullandığı minibüsle, otoparkta 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuveytli Ahmed El Redişi davasında mahkeme, zanlıya 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Bursa'da Uludağ yolundaki Tarihi İnkaya Çınarı otoparkında 2021 yılında meydana gelen kazada, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Reşidi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp özel otoparka daldı.

Kazada, hızla gelen minibüsün önüne çıkıp durması için işaret yaparken aracın altında kalan 38 yaşındaki otopark görevlisi İdris Emir öldü, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Olay sonrası polise teslim olan Ahmet El Reşidi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Keşif sonrası serbest kaldı

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında, 'taksirle ölümü neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Redişi'ye olay yerinde keşif yaptırıldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden güvenlik nedeniyle askeri kıyafet ve çelik yelek giydirilip kasklı getirilen Ahmet El Redişi, kazayı anlattı.

"Minibüsün nereye girdiğini görmedim"

Mahkemenin, "Yokuş aşağı inerken, frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin?" sorusuna Redişi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Minibüsün nereye girdiğini görmedim." diye yanıt verdi. Redişi, keşiften sonra dosya üzerinden mahkeme heyetince yurt dışı yasağı konulup tahliye edildi.

Beraatini istedi

Karar aşamasına gelen davayla ilgili yargılamaya devam edildi. Şikayetçilerin gelmediği duruşmada hazır bulunan Redişi'nin avukatı, şikayetçilere 350 bin dolar tazminat ödediklerini belirtip müvekkilinin beraatini istedi.

3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Ahmed El Redişi'ye, takdir indirimi kullanarak 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Yargıtay tarafından kararın onanması halinde Ahmet El Redişi, yeniden tutuklanıp kalan cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.