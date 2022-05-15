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    Bursa’da otomobil düz yolda takla attı

    Yolunda seyreden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 17:16
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    Bursa’da otomobil düz yolda takla attı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde istikamet eden sürücü, panik nedeniyle kaza yaptı.

    Başka bir aracın aniden şerit değiştirmesinden dolayı kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı.

    2 yaralı

    Peş peşe taklalar atan araçta kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Bursa’da otomobil düz yolda takla attı VİDEO

    Bursa’da otomobil düz yolda takla attı #1

    Bursa’da otomobil düz yolda takla attı #2

    Bursa’da otomobil düz yolda takla attı #3


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