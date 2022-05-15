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- Bursa’da otomobil düz yolda takla attı
Bursa’da otomobil düz yolda takla attı
Yolunda seyreden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.
- İHA
- 15.05.2022 - 17:12
- Güncelleme : 15.05.2022 - 17:16
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde istikamet eden sürücü, panik nedeniyle kaza yaptı.
Başka bir aracın aniden şerit değiştirmesinden dolayı kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı.
2 yaralı
Peş peşe taklalar atan araçta kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa’da otomobil düz yolda takla attı VİDEO