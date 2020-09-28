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- Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
- DHA
- 28.09.2020 - 07:45
Bursa-Yalova karayolu üzeri terminal kavşağında Fehmi Kaymak (78) ve eşi Mevlüde Kaymak (70), kendilerine ait tarlada gün boyu çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçti.
Fehmi Kaymak yönetimindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklete, iddiaya göre Burak Y.'nin (28) kullandığı 16 AHZ 235 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı çift, yola savruldu.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaşlı çift, önce Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan yaşlı çift, hastanede tedaviye alınırken; Fehmi Kaymak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Eşi Mevlüde Kaymak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Burak Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.