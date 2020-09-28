Dolar
7.6737
0.2023%
Euro
8.9382
0.348%
Altın
1863.4
0.0886%
Borsa
1124.17
0%
G. Altın
459.095
0.1312%
Bitcoin
83628.86
1.6527%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

    Tarlada çalıştıktan sonra evlerinin yolunu tutan yaşlı çiftin motosikletine, arkalarından gelen otomobil çarptı. Feci kazada 78 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 07:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

    Bursa-Yalova karayolu üzeri terminal kavşağında Fehmi Kaymak (78) ve eşi Mevlüde Kaymak (70), kendilerine ait tarlada gün boyu çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçti.

    Fehmi Kaymak yönetimindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklete, iddiaya göre Burak Y.'nin (28) kullandığı 16 AHZ 235 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yaşlı çift, yola savruldu.

    İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaşlı çift, önce Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan yaşlı çift, hastanede tedaviye alınırken; Fehmi Kaymak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Eşi Mevlüde Kaymak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Bursa da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı #2

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kaza sonrası otomobil sürücüsü Burak Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı #3

    Bursa da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı #4

    Bursa da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı #5

    Bursa da otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir