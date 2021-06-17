Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı

Hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen 1'i çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Mudanya Caddesi’nde aşırı hız yaparak ilerleyen 16 AJY 248 plakalı otomobil sürücüsü Yalçın Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.

5 YAYAYI YARALADI

Ardından kaldırıma çarparak ağaca da vuran Yalçın Ç., otobüsten inen 1’i çocuk 5 kişiye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada; Mustafa Oğur, Mune Mansur, Muha Tavvus ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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"ŞOK OLDUK, HALA TİTRİYORUM"

Kazadan son anda kurtulduğunu belirten Aysel Erdem, "Biz otobüsten iniyorduk. Otobüsün içi kalabalıktı. Yaralanan insanlar önden inenlerdi. Onlar önden inerken araba birden geldi. Süratli geldi, yolculara vurdu. İşe gitmek için otobüse binmiştik, tam iniyorduk, nasıl oldu anlamadık. Kazada 5 kişi yaralandı. 2'sinin durumu kötüydü. Şoktayım, hala titriyorum." dedi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Yalçın Ç.'yi gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.