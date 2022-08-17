Petrol
92.96
0.67%
Euro
18.2768
0.17%
Dolar
17.9488
0.19%
Altın
1.026
0.49%
Borsa
2913
0.00%
Bitcoin
435.954
0.88%
BTXN Coin
6.15
-3.60%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Bursa'da otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı

    Bursa'da motosiklet kazası geçiren 2 kişi yola savrulduğu sırada üzerlerinden otomobil geçti. Kazada ağır yaralanan kazazedeler hastaneye kaldırıldı.
    • 17.08.2022 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    Yaralıları fark etmediler, üstünden geçtiler

    Motosikletin devrilmesi sonrası 2 kişi yola savrularak yaralandı. Aynı istikamette giden 16 ANG 568 plakalı otomobil, yerdeki yaralıları fark edemeyerek üzerlerinden geçtikten sonra durdu.

    Bursa da otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa da otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı #2

    Hayati tehlikeleri sürüyor

    Öte yandan kazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ile basın mensupları arasında, olay yeri şeridi ve görüntü alma konusunda fikir ayrılığı yaşandı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa da otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak
    Gündem

    Sağlık Bakanı Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak

    16 Ağustos, serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    Ekonomi

    16 Ağustos, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir