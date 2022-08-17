Bursa'da otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı

Bursa'da motosiklet kazası geçiren 2 kişi yola savrulduğu sırada üzerlerinden otomobil geçti. Kazada ağır yaralanan kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yaralıları fark etmediler, üstünden geçtiler

Motosikletin devrilmesi sonrası 2 kişi yola savrularak yaralandı. Aynı istikamette giden 16 ANG 568 plakalı otomobil, yerdeki yaralıları fark edemeyerek üzerlerinden geçtikten sonra durdu.

Hastaneye kaldırıldılar

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Öte yandan kazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ile basın mensupları arasında, olay yeri şeridi ve görüntü alma konusunda fikir ayrılığı yaşandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



