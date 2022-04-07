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    Bursa'da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı

    Yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat vurdu. Bu anlar anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 10:25
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    Bursa'da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

    Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu.

    Saldırı anı kamerada

    Çevredeki vatandaşların araya girdi, sürücü otomobilin üstünden indirildi.

    Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı #1

    Bursa da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı #2

    Bursa da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı #3


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