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- Bursa'da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı
Bursa'da otomobilin üzerine çıkan sürücü, minibüs şoförüne saldırdı
Yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat vurdu. Bu anlar anbean kameraya yansıdı.
- İHA
- 07.04.2022 - 10:25
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu.
Saldırı anı kamerada
Çevredeki vatandaşların araya girdi, sürücü otomobilin üstünden indirildi.
Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.